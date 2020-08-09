В субботу в Латвии потушено 25 пожаров, никто не пострадал

В субботу 14 пожаров были потушены в краях Латвии, четыре - в Риге, а семь - в других городах. Кроме того, работники VUGD приняли участие в тушении двух лесных пожаров. Согласно информации Государственной службы леса, в субботу в Латвии было потушено пять лесных пожаров на площади 0,24 га.

За сутки работники VUGD провели также 20 работ по спасению.

С начала года в Латвии потушено 4935 пожаров, 1379 из которых были пожарами прошлогодней травы. В пожарах пострадали 163 человека, а 49 - погибли.