Вс, 9.08.2020
Эти президентские выборы в Беларуси значительно отличаются от предыдущих новым представлением о том, кто находится в большинстве. Алексей Знаткевич, журналист радиостанции RFE / RL
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Очередь из 100 человек и песня Цоя "Перемен!". Что происходило у посольства Беларуси в Риге?

Желающие проголосовать у Посольства Беларуси в Риге

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. Принять участие в выборах могли и граждане Беларуси, проживающие в Латвии. Рассказываем, что происходило у избирательного участка в Риге.

Участки для голосования 9 июля работали в Риге и Даугавпилсе. В Лиепае и Вентспилсе было организовано выездное голосование.

Как сообщал корреспондент RUS TVNET, у входа в посольство в Риге в очереди стояли примерно 100 человек. В помещение для голосования запускали по одному.

Как удалось узнать нашему корреспонденту у очевидцев, стоять в очереди приходилось не менее 40-50 минут. Некоторые провели в ожидании целый час.

Все проходило мирно, происходящее контролировали лишь несколько полицейских.

Наш корреспондент сообщил, что желающие проголосовать слушали песню "Перемен!" Виктора Цоя на своих телефонах.

Галерея: Желающие проголосовать у посольства Беларуси в Риге

"Это главная песня этого лета", - сказал стоящий в очереди у посольства молодой человек. "Да, да, да", - согласились окружающие. 

Видео очевидца: Очередь у посольства Беларуси

До этого Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике сообщало, что в этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса пропускная способность участков может быть ограничена.

За ходом выборов в Беларуси можно следить здесь:

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