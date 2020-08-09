Очередь из 100 человек и песня Цоя "Перемен!". Что происходит у посольства Беларуси в Риге?

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Участки голосования сегодня работают в Риге и Даугавпилсе. В Лиепае и Вентспилсе организовано выездное голосование.

Как сообщает корреспондент RUS TVNET, у входа в посольство в Риге в наcтоящий момент в очереди стоят примерно 100 человек. В помещение для голосования запускают по одному человеку.

Как удалось узнать нашему корреспонденту у очевидцев, стоять в очереди приходится не менее 40-50 минут. Некоторые провели в ожидании целый час.

Все проходит мирно, происходящее контролируют лишь несколько полицейских.

Наш корреспондент сообщает, что желающие проголосовать слушают песню "Перемен" Цоя на своих телефонах.

Галерея: Желающие проголосовать у Посольства Беларуси в Риге

"Это главная песня этого лета", - сказал стоящий в очереди у посольства молодой человек. "Да, да, да", - согласились окружающие.

Видео очевидца: Очередь у посольства Беларуси

До этого Посольство Республики Беларусь в Латвии сообщало, что в этом году в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса пропускная способность участков может быть ограничена.

За ходом выборов в Беларуси можно следить здесь: