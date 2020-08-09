Определился соперник "Риги" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

В соперники "Риге" могли достаться азербайджанский "Карабах", казахстанская "Астана" и грузинское "Динамо".

Победитель этого противостояния будет определён в одной игре, которую рижане проведут на выезде. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 августа.

Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы. Для попадания в основной турнир Лиги чемпионов командам предстоит преодолеть четыре отборочных раунда.

"Маккаби" из Тель-Авива - самая титулованная команда Израиля. На счету клуба 24 победы в чемпионате, а также 23 победы в Кубке Израиля.