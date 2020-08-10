"Ювентус" возглавил легендарный итальянский футболист

Напомним, "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил французскому "Лиону" со счётом 1:0, а в ответной игре была зафиксирована победа "Юве" (2:1), которая не позволила туринцам выйти в четвертьфинал.

Вскоре после этой неудачи боссы "Ювентуса" приняли решение уволить главного тренера команды Маурицио Сарри. В тот же день на его место был назначен бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло.

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года. Для него это будет первый серьёзный опыт в тренерской карьере. Ранее Пирло работал в молодёжной команде "Ювентуса".

Андреа Пирло - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. За время карьеры футболистом он выступал за "Интер", "Милан", "Ювентус", а завершил карьеру в 2017 году в составе "Нью-Йорк Сити".