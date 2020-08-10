Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 августа 2020 года

Всем нам хочется быть на волне удачи и пребывать в хорошем настроении изо дня в день. Известный российский астролог Василиса Володина дает важные и четкие советы на ближайшую неделю. Советуем прислушаться.
На этой неделе звезды и планеты вскроют худшие черты характера представителей всех знаков Зодиака - многие почувствуют себя другими людьми, потому что ночные светила окажутна них свое негативное влияние.
Это будет непростой период, но к любым жизненным неурядицам можно найти ключ, уверяет астролог.
Овен
Финансовая сфера Овнов пострадает в первую очередь. Особенно это будет ощутимо ближе к концу рабочей недели.
Не рекомендуется в эти семь дней совершать необдуманные покупки и браться за новые дела на работе и в бизнесе, предупреждает Василиса Володина.
В любовной сфере все будет куда более приятно, особенно у тех Овнов, которые состоят в отношениях или в браке. Жизнь таких людей преобразится благодаря энергетике их половинки. Нужно помогать друг другу и быть на одной волне.
Всем, кто пока только в поисках любви, стоит не торопиться лишний раз и сделать паузу.
Телец
Эта неделя - прекрасный период для того, чтобы запрограммировать себя на успех.
Настало время, когда необходимо работать над собой, а не искать причины неудач в окружающих людях и событиях.
Астролог рекомендует Тельцам не бояться брать на себя ответственность. Причем как в работе, так и в любви. Тельцы в силах повлиять на ситуацию -
нужно лишь стать более искренними как с самими собой, так и с окружающим, тогда жизнь поменяется в лучшую сторону.
Самые благоприятные дни для Тельцов на этой неделе - суббота и воскресенье. Стоит активизироваться именно в этот период.
Близнецы
У представителей каждого знака Зодиака есть свои пороки и слабости, но на этой неделе негативные черты Близнецов могут особенно обостриться. Опасаться этого стоит с 10 по 12 августа - в самые неблагоприятные дни недели.
Это будет непростой период для Близнецов, но они справятся со всем, что им приготовили звезды и судьба. Нужно лишь прислушиваться к советам близких.
С 13 августа все вернется на круги своя. Можно уповать на интуицию и проявлять активность во всех сферах жизни - совершать покупки, продвигать новые идеи, знакомиться с людьми, встречаться с друзьями и проводить время с любимыми. Середина августа будет яркой и запоминающейся.
Рак
Для Раков эта неделя обещает быть особенно стабтльной. Не стоит рисковать и лезть из кожи вон. Очень важен будет правильный настрой - он обеспечит основу успеха в любых начинаниях и делах, ждущих завершения.
Это идеальная неделя для отпуска, отдыха и релаксации. Кроме того, звезды создадут Ракам прекрасные условия для планирования. Этим людям лучше думать о завтрашнем дне, чем о вчерашнем.
Ближайшие семь дней - отличное время для мечтаний, совместных дел с близкими, преображения дома за счет уборки, ремонта или перестановки мебели.
Лев
Как и у всех людей, у Львов есть свои темные и светлые стороны характера. На этой неделе очень важно показывать окружающим лишь все самое лучшее, советует астролог. Многих это заставит проникнуться уважением ко Львам. Так представители этого знака смогут найти новых друзей, познакомиться с кем-то приятным или встретить пюбовь.
Самыми благоприятными днями недели станут 11, 12, 13 и 14 августа. Звезды в эти дни будут активными и сделают Львов более эмоциональными, обострят их лидерские качества. В отношении окружающих стоит чаще проявлять великодушие, помогать близким.
Дева
Девы входят в число ответственных и надежных знаков Зодиака. Эти качества помогут им обрести счастье и обойти стороной проблемы в делах, работе и семье. Однако понадобится проявить еще и самолюбие, так как без него не получится самореализоваться полностью. Не стоит забывать о своих приоритетах.
Это идеальный период для творчества, продвижения новых идей, начала новых проектов на работе или поиска этой самой работы.
Очень важно проявлять свою индивидуальность и подчеркивать ее одеждой. На пользу пойдет общение со старшими поколениями. Такие люди смогут поделиться с Девами важным опытом.
Весы
Весам стоит быть осторожнее в общении с людьми и поменьше общаться с незнакомцами: можно наткнуться на недоброжелателей и завистников.
Если самостоятельно решать свои проблемы и не рассказывать никому о своих планах, то все пройдет как по маслу, уверяет эксперт.
Самым непростым днем станет понедельник. Диссонанс между планетами и звездами может породить в Весах новые комплексы или страхи. Людям этого знака лучше остерегаться высокомерия и тщеславия, гордости и стремления к власти. На этой неделе важно не думать о прошлых ошибках и проблемах. Глубинные переживания негативно скажутся на удаче.
Скорпион
У Скорпионов ожидается довольно благоприятный период. Звезды и планеты помогут им воплотить в реальность свои мечты и приблизиться к решению самых важных жизненных проблем. Придется бороться с отрицательными эмоциями и их источниками. Нужно помнить, что негативная энергетика вызывает болезни и приводит к срыву планов.
Если общаться с приятными людьми и относиться проще ко всему происходящему, можно ощутить вкус истинного счастья. На этой неделе у Скорпионов могут появиться новые стремления, а подсознание настроится на нужную волну. Возможно, появится и новая мотивация, энтузиазм в работе и делах, новые увлечения.
Стрелец
Среда, четверг и пятница - самые благоприятные дни недели для Стрельцов. Вполне возможно, что в эти дни запустятся позитивные скрытые процессы в сознании этих людей. Это может быть новая идея, которая со временем обретет форму, либо Стрельцы смогут по-другому взглянуть на какие-то факты.
Астролог советует не бояться своих желаний, потому что они являются топливом для жизни, источником мотивации. В понедельник и вторник, пока звезды в диссонансе с планетами, лучше пользоваться эффективными способами укрепления удачи и здоровья. Начало недели может быть непростым, так что придется смотреть в оба и не торопиться с решениями.
Козерог
Самыми благоприятными днями недели для Козерогов будут 10, 15 и 16 августа. В понедельник придется полностью посвятить себя делам - лучше не отлынивать от работы, потому что продуктивность будет зашкаливать. В остальные дни благоприятны рутинные дела.
Не лишним будет обратить внимание на дом, семью, родственников. Нельзя обделять любовью близких.
Звезды и планеты будут посылать тайные сигналы Козерогам, поэтому в трудных ситуациях можно смело полагаться на шестое чувство.
Ночные светила требуют помощи близким, а также уверенности, без которой дела могут пойти наперекосяк.
Водолей
В начале недели звезды могут сделать Водолеев капризными и эмоционально нестабильными. Возможны перепады настроения, депрессивные мысли. Все это пройдет уже ко вторнику, когда небесные светила будут более дружелюбными и созидательными. Однако к концу недели многие Водолеи снова могут стать ранимыми и более чувствительными.
Со вторника по субботу представителей этого знака ожидают большие успехи в делах. Полезно будет отправиться в дальнюю дорогу, в командировки.
В эти дни Водолеям удастся победить свои страхи, обрести душевный покой и стабильность. Это тот самый случай, когда работа будет исцелять, а не утомлять.
В любви эти люди, по словам астролога, тоже преуспеют в ближайшее время.
Рыбы
Рыбам повезет во всех сферах жизни. В любви идеальными днями для активности станут вторник, среда и выходные - суббота и воскресенье. Стать привлекательнее этим людям поможет наличие красного и белого цвета в одежде, а также немного уверенности. Отличное настроение станет мощным магнитом для противоположного пола.
Вместе с потребностью в общении возрастет и тяга к успеху. Неделя идеально подходит для новых дел, продвижения идей и развития бизнеса.
Также можно смело совершать покупки, заниматься обучением, получением знаний, опыта. События могут развиваться довольно стремительно, поэтому лучше не торопиться с решениями.