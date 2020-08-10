Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 августа 2020 года

На этой неделе звезды и планеты вскроют худшие черты характера представителей всех знаков Зодиака - многие почувствуют себя другими людьми, потому что ночные светила окажутна них свое негативное влияние.

Это будет непростой период, но к любым жизненным неурядицам можно найти ключ, уверяет астролог.

Овен

Финансовая сфера Овнов пострадает в первую очередь. Особенно это будет ощутимо ближе к концу рабочей недели.

Не рекомендуется в эти семь дней совершать необдуманные покупки и браться за новые дела на работе и в бизнесе, предупреждает Василиса Володина.

В любовной сфере все будет куда более приятно, особенно у тех Овнов, которые состоят в отношениях или в браке. Жизнь таких людей преобразится благодаря энергетике их половинки. Нужно помогать друг другу и быть на одной волне.

Всем, кто пока только в поисках любви, стоит не торопиться лишний раз и сделать паузу.

Телец

Эта неделя - прекрасный период для того, чтобы запрограммировать себя на успех.

Настало время, когда необходимо работать над собой, а не искать причины неудач в окружающих людях и событиях.

Астролог рекомендует Тельцам не бояться брать на себя ответственность. Причем как в работе, так и в любви. Тельцы в силах повлиять на ситуацию -

нужно лишь стать более искренними как с самими собой, так и с окружающим, тогда жизнь поменяется в лучшую сторону.

Самые благоприятные дни для Тельцов на этой неделе - суббота и воскресенье. Стоит активизироваться именно в этот период.

Близнецы

У представителей каждого знака Зодиака есть свои пороки и слабости, но на этой неделе негативные черты Близнецов могут особенно обостриться. Опасаться этого стоит с 10 по 12 августа - в самые неблагоприятные дни недели.

Это будет непростой период для Близнецов, но они справятся со всем, что им приготовили звезды и судьба. Нужно лишь прислушиваться к советам близких.

С 13 августа все вернется на круги своя. Можно уповать на интуицию и проявлять активность во всех сферах жизни - совершать покупки, продвигать новые идеи, знакомиться с людьми, встречаться с друзьями и проводить время с любимыми. Середина августа будет яркой и запоминающейся.

Рак

Для Раков эта неделя обещает быть особенно стабтльной. Не стоит рисковать и лезть из кожи вон. Очень важен будет правильный настрой - он обеспечит основу успеха в любых начинаниях и делах, ждущих завершения.

Это идеальная неделя для отпуска, отдыха и релаксации. Кроме того, звезды создадут Ракам прекрасные условия для планирования. Этим людям лучше думать о завтрашнем дне, чем о вчерашнем.

Ближайшие семь дней - отличное время для мечтаний, совместных дел с близкими, преображения дома за счет уборки, ремонта или перестановки мебели.

Лев