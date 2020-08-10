Свидетельница рассказала: "Если бы кто-то шел, он бы погиб"

Местный житель рассказал передаче Degpunktā, что опасные ситуации в неудачно сделанном месте происходят часто и автомобили "здесь часто залетают, раз в полгода случается".

В пятницу в первой половине дня печально известный перекресток пытался проехать молодой мужчина за рулем Opel, а также водитель черной Audi. Автомобили поделить дорогу не сумели, произошло столкновение, и водитель Opel врезался во входные двери в дом. Шум услышали и соседи.

Люди сбежались на место событий и житель Тукумса Райвис успел происходящее снять на видео.

Свидетели рассказывают, что Opel врезался в дом по инерции. Она также уверены - если бы по тротуару шел человек, он бы погиб.

К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал. Водители сами выбрались из автомобилей и дождались полицию. Жители дома надеются, что вскоре будет найдено решение, как улучшить просматриваемость перекрестка.