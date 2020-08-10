Полицейский пес в свой первый рабочий день нашел пропавших женщину с ребенком

Двухлетняя овчарка со своим хозяином - инспектором Джонатаном Ризом-Джоунсом - получили вызов 1 августа, когда в полицейский участок поступила информация о пропавшей женщине.

"Женщина не давала родственникам информации о себе уже два дня, что было для нее нехарактерно, кроме того, ее мобильный телефон был выключен, поэтому родственники начали опасаться, не грозит ли ее жизни опасность", - рассказал Джонатан.

Несмотря на то, что полицейские смогли быстро найти автомобиль женщины, они обратились к Максу, чтобы он попытался учуять след.

"В этом месте способности Макса к выслеживанию действительно использовались. Несмотря на то, что его лицензия была получена только недавно", - рассказал Риз-Джоунс.

Женщина была найдена в нескольких километрах от своей машины.

"К счастью, после полуторачасовых поисков мама и ребенок были найдены живыми и здоровыми. Они были в безопасности, только замерзли - похоже, они блуждали по округе значительное время", - сказал Риз-Джоунс.

"Я действительно доволен, что во время нашей первой операции мы смогли относительно быстро найти пропавших мать и ребенка, - сказал Джонатан. - Макс концентрировался все время поисков и быстро реагировал. Он - бесценный пес!".