За прошедшие сутки новых случаев Covid-19 не выявлено

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 214 202 теста на Covid-19, выявлено 1290 инфицированных. За время пандемии, переболев Covid-19, выздоровели 1070 человек, а скончались 32 человека.

За прошедшие сутки госпитализирован один новый пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся восемь инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 193 пациента.