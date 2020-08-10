"Коламбус" Мерзликина и Кивлениекса квалифицировался на розыгрыш Кубка Стэнли

В ночь на понедельник по латвийскому времени клуб НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Торонто Мапл Лифс" и квалифицировался на розыгрыш Кубка Стэнли.
"Коламбус" победил со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) и одержал победу в серии 3:2.
Голкипер победителей Йонас Корписало отразил 33 броска соперников, тогда как латвийский вратарь Матис Кивлениекс находился в резерве.
До этого ворота "Коламбуса" защищал другой представитель сборной Латвии Элвис Мерзликин, однако он получил травму и принять участие в матче не мог.
Согласно правилам лиги, разработанным на время вспышки Covid-19, команды не могут распространять информацию о травмах или болезнях игроков.
В составе "Коламбса" голами отметились Зак Веренски, Лиам Фуди и Ник Фолино.
В первом круге розыгрыша Кубка Стэнли "Блю Джекетс" сыграют с "Тампа-Бей Лайтининг".
Видео: лучшие моменты матча
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