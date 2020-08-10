Пн, 10.08.2020
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Стрельба на массовом мероприятии в Вашингтоне: один человек убит, еще 20 ранены

На месте стрельбы в Вашингтоне

ФОТО: AP/Scanpix

В столице США Вашингтоне в воскресенье на широко посещаемом социальном мероприятии произошла стрельба, в результате которой один человек был убит и еще минимум 20 ранены. Среди пострадавших - сотрудница полиции, сообщает dpa.

Во время мероприятия на юго-востоке Вашингтона огнестрельное оружие пустили в дело минимум три человека, рассказал на пресс-конференции начальник столичной полиции Питер Ньюшем.

В результате обстрела погиб 17-летний Кристофер Браун.

"Произошла ссора. В дело пустили несколько единиц оружия, были произведены несколько выстрелов", - сказал начальник полиции.

Раненая полицейская сейчас "борется за свою жизнь", добавил он.

Полицейская во время инцидента не выполняла свои служебные обязанности, и почему она присутствовала на мероприятии, неизвестно, пояснил Ньюшем.

Ранения остальных для жизни не опасны.

В мероприятии принимали участие "несколько сотен человек". Звучала музыка, посетителям предлагалась еды. Разрешение на проведение мероприятия выдано не было.

Полиция не назвала ни имен подозреваемых, ни мотивов стрельбы.

Среди раненых - один 17-летний парень, остальные пострадавшие - взрослые, сказал Ньюшем.

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