Стрельба на массовом мероприятии в Вашингтоне: один человек убит, еще 20 ранены

В столице США Вашингтоне в воскресенье на широко посещаемом социальном мероприятии произошла стрельба, в результате которой один человек был убит и еще минимум 20 ранены. Среди пострадавших - сотрудница полиции, сообщает dpa.
Во время мероприятия на юго-востоке Вашингтона огнестрельное оружие пустили в дело минимум три человека, рассказал на пресс-конференции начальник столичной полиции Питер Ньюшем.
В результате обстрела погиб 17-летний Кристофер Браун.
"Произошла ссора. В дело пустили несколько единиц оружия, были произведены несколько выстрелов", - сказал начальник полиции.
Раненая полицейская сейчас "борется за свою жизнь", добавил он.
Полицейская во время инцидента не выполняла свои служебные обязанности, и почему она присутствовала на мероприятии, неизвестно, пояснил Ньюшем.
Ранения остальных для жизни не опасны.
В мероприятии принимали участие "несколько сотен человек". Звучала музыка, посетителям предлагалась еды. Разрешение на проведение мероприятия выдано не было.
Полиция не назвала ни имен подозреваемых, ни мотивов стрельбы.
Среди раненых - один 17-летний парень, остальные пострадавшие - взрослые, сказал Ньюшем.
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