Организаторам протестов в Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью", - сообщил BBC председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич

Уголовные дела возбуждены по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Уголовный кодекс Беларуси предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы для участников беспорядков и до 15 лет - для организаторов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Милиция атаковала как протестующих, так и тех, кто не участвовал в протестах. Десятки человек пострадали.