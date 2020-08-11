Шаткая дружба между Россией и Китаем

За последний год Китай и Россия как никогда подчеркивали свои дружеские отношения. Но на самом деле дружба между странами с большими амбициями, очень шаткая.
Китай часто использует нарратив "дружбы" в международных отношениях, но в случае с Россией это отмечается в официальных документах, подчеркивая "традицию дружбы между народами России и Китая, которая передается из поколения в поколение". Однако исторические события свидетельствуют об обратном - большую часть холодной войны их отношения были враждебными. Они нормализовались только после встречи лидера СССР Михаила Горбачева и Дэна Сяопина в 1989 году, согласно исследованию, опубликованному Центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (StratCom), автором которого является Уна Александра Берзиня-Черенкова.
Сегодня Китай и Россия - стратегические партнеры, отношения которых основаны на совпадении прагматических интересов.
Анализ произошедших саммитов в 2018 и 2019 годах, на которых встречались президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, показал, что в прошлом году две страны более активно подчеркивали свои дружеские отношения. Это можно объяснить реакцией на геополитическую ситуацию - напряженность в отношениях между Китаем и США и тот факт, что Россия все чаще рассматривается на международной арене как игрок, который не соблюдает правила. Отчасти это также может быть связано с тем, что в 2019 году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и СССР.
Стали ли ближе Россия и Китай?
Российские эксперты считают, что высшая точка в отношениях двух стран уже позади, потому что Китай представляет определенную угрозу для России.
Во-первых, в этих отношениях нет равновесия: чаша весов склонилась в пользу Китая.
Во-вторых, Китай с большей осторожностью относится не только к своим оппонентам, но и к своим партнерам, включая Россию.
"Обоснованное превращение гордости в тщеславие, игнорирование опыта других стран и попытки определить для других, как им жить - можно рассматривать как возвращение ксенофобских традиций Китайской империи, хотя они привели к краху [империи]", - в журнале внешней политики Russia in Foreign Affairs пишет Александр Лукин.
Обе страны называют недостаток доверия и эмоциональную дистанцию главными препятствиями на пути углубления экономических и других отношений. Российское общество склонно рассматривать Китай как корыстного и малоценного экономического партнера, которого интересуют только природные ресурсы и земли России. Китайцы же, склонны рассматривать Россию как незначительную страну, влияние которой уменьшается и которая не уважает суверенитет других стран. По этим причинам они не считают Россию важным глобальным партнером.
Чтобы изменить эти взгляды, обе страны сознательно культивируют нарративы об эмоциональном единстве и исторических связях через официальные каналы и контролируемые государством СМИ.
Российской публике представляются следующие нарративы: Китай - партнер с высокой добавленной стоимостью, а также технологическое развитие Китая и человеческий капитал России создают основу для взаимной выгоды. Упор делается на сотрудничество в космических исследованиях; российское общество считает, что Россия должна взять на себя ведущую роль в этой области, а Китай должен занять менее важную, безопасную позицию.
В свою очередь, Россия представлена китайскому обществу как близкий сосед, который смотрит на Китай с большим уважением и восхищением. Используется китайское стремление к выражению восхищения, уходящее своими корнями в "сто лет унижения". В китайских СМИ появляются материалы, в которых подчеркивается, что Россия уважает "китайский подход" и что Россия больше не является идеологической движущей силой.
И Китай, и Россия говорят о том, что "правительство США отказывается от мультилатерализма", что позволяет определить один из общих интересов обеих стран - противостояние США.
В российских СМИ есть нарратив об "объединении медведя и дракона чтобы обуздать НАТО", но он не появляется на китайских каналах.
НАТО имеет более высокий приоритет в повестке дня России, в то время как Китай больше критикует нынешнюю администрацию США. Однако, учитывая, что Китай все чаще называют одной из проблем НАТО, в будущем это может измениться.
Результаты исследования не предполагают, что российско-китайские саммиты использовались для давления на НАТО или Европейский союз (ЕС). Это можно объяснить разными подходами Китая и России. Китай гораздо осторожнее в своих замечаниях: он подчеркивает важность китайско-российских отношений, но полностью исключен из российской повестки дня. Россия же делает более резкие заявления о том, что нынешний мировой порядок и влияние НАТО нежелательны.
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