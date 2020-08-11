Шаткая дружба между Россией и Китаем

Китай часто использует нарратив "дружбы" в международных отношениях, но в случае с Россией это отмечается в официальных документах, подчеркивая "традицию дружбы между народами России и Китая, которая передается из поколения в поколение". Однако исторические события свидетельствуют об обратном - большую часть холодной войны их отношения были враждебными. Они нормализовались только после встречи лидера СССР Михаила Горбачева и Дэна Сяопина в 1989 году, согласно исследованию, опубликованному Центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (StratCom), автором которого является Уна Александра Берзиня-Черенкова.

Сегодня Китай и Россия - стратегические партнеры, отношения которых основаны на совпадении прагматических интересов.

Анализ произошедших саммитов в 2018 и 2019 годах, на которых встречались президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин, показал, что в прошлом году две страны более активно подчеркивали свои дружеские отношения. Это можно объяснить реакцией на геополитическую ситуацию - напряженность в отношениях между Китаем и США и тот факт, что Россия все чаще рассматривается на международной арене как игрок, который не соблюдает правила. Отчасти это также может быть связано с тем, что в 2019 году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и СССР.

Стали ли ближе Россия и Китай?

Российские эксперты считают, что высшая точка в отношениях двух стран уже позади, потому что Китай представляет определенную угрозу для России.

Во-первых, в этих отношениях нет равновесия: чаша весов склонилась в пользу Китая.

Во-вторых, Китай с большей осторожностью относится не только к своим оппонентам, но и к своим партнерам, включая Россию.

"Обоснованное превращение гордости в тщеславие, игнорирование опыта других стран и попытки определить для других, как им жить - можно рассматривать как возвращение ксенофобских традиций Китайской империи, хотя они привели к краху [империи]", - в журнале внешней политики Russia in Foreign Affairs пишет Александр Лукин.

Обе страны называют недостаток доверия и эмоциональную дистанцию ​​главными препятствиями на пути углубления экономических и других отношений. Российское общество склонно рассматривать Китай как корыстного и малоценного экономического партнера, которого интересуют только природные ресурсы и земли России. Китайцы же, склонны рассматривать Россию как незначительную страну, влияние которой уменьшается и которая не уважает суверенитет других стран. По этим причинам они не считают Россию важным глобальным партнером.

Чтобы изменить эти взгляды, обе страны сознательно культивируют нарративы об эмоциональном единстве и исторических связях через официальные каналы и контролируемые государством СМИ.