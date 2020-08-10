Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Последней командой, которой удалось выйти в основную стадию Кубка Стэнли, стал "Коламбус Блю Джекетс". Клуб латвийского вратаря Матиса Кивлениекса в пятом матче серии квалификационного раунда обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счётом 3:0 и выиграл серию (3:2).
Стоит отметить, что в этом матче Кивлениекс остался в резерве, а ворота "Коламбуса" защищал Йонас Корписало.
Таким образом, определились все пары плей-офф в Восточной и Западной конференциях.
Кубок Стэнли. Первый раунд:
- "Вегас" - "Чикаго"
- "Колорадо" - "Аризона"
- "Даллас" - "Калгари"
- "Сент-Луис" - "Ванкувер"
- "Филадельфия" - "Монреаль"
- "Тампа-Бэй" - "Коламбус"
- "Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"
- "Бостон" - "Каролина"
Стартовый матч плей-офф состоится 11 августа между "Коламбусом" и "Тампой".
Напомним, сезон НХЛ возобновился 1 августа. Встречи первого раунда плей-офф принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, а Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
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