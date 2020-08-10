Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Последней командой, которой удалось выйти в основную стадию Кубка Стэнли, стал "Коламбус Блю Джекетс". Клуб латвийского вратаря Матиса Кивлениекса в пятом матче серии квалификационного раунда обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счётом 3:0 и выиграл серию (3:2).

Стоит отметить, что в этом матче Кивлениекс остался в резерве, а ворота "Коламбуса" защищал Йонас Корписало.

Таким образом, определились все пары плей-офф в Восточной и Западной конференциях.

Кубок Стэнли. Первый раунд:

"Вегас" - "Чикаго"

"Колорадо" - "Аризона"

"Даллас" - "Калгари"

"Сент-Луис" - "Ванкувер"

"Филадельфия" - "Монреаль"

"Тампа-Бэй" - "Коламбус"

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"

"Бостон" - "Каролина"

Стартовый матч плей-офф состоится 11 августа между "Коламбусом" и "Тампой".

Напомним, сезон НХЛ возобновился 1 августа. Встречи первого раунда плей-офф принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, а Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.