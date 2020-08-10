В Икшкиле произошел пожар повышенной опасности

В данный момент пожар локализован, продолжаются работы по его тушению. Пожарно-спасательная служба получила вызов незадолго до пяти часов утра. Хозпостройка горела открытым пламенем на площади в 100 квадратных метров.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на вызовы по тушению мусора, в семи случаях горели легковые автомобили, грузовик, подгоревшая еда, в трех случаях пришлось тушить хозпостройки, кусты и кучу бревен, крышу надземного погреба, в двух случаях - садовый дом, провода и бумагу в электрораспределительном шкафу, кучу соломы, сухую траву, бытовые предметы.

С субботы до утра понедельника VUGD получила 108 вызовов - 46 на пожары, 39 на спасательные работы, а 23 вызова оказались ложными.