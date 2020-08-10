Видео ⟩ Беспорядки в Минске унесли жизнь человека. Он погиб под колесами автозака

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, по неподтвержденным данным погиб Евгений Заичкин.

ВВС отмечает, что официально эта информация не подтверждена.

Ранее RUS TVNET сообщал, что во время протестов несколько активистов попытались остановить автозак, один из них зацепился за бампер автомобиля, но когда водитель набрал скорость, он не удержался и упал под колеса.

Автозак сбивает человека в Минске. Видео: NEXTA pic.twitter.com/rZb3deCLiS — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 9, 2020

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоги выборов президента. За Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.

За Анну Канопацкую голоса отдали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%. В свою очередь Сергея Череченя поддержали 1,13% граждан Беларуси, а против всех проголосовали 6,02% человек.

Галерея: Протесты в Беларуси

Вечером после выборов по всей Беларуси прошли массовые протесты. Милиции пришлось пускать в дело резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Задержаны более 200 человек.

Оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.