Президент Левитс распространил заявление в связи с произошедшим в Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Белоруссии, а власти этой страны - освободить задержанных, заявил президент Латвии Эгил Левитс.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс считает, что, выслушав все стороны, нужно расследовать и предвыборную кампанию, и ход выборов, подведение их результатов и последующие события. По мнению президента, международные организации должны проверить соответствие выборов в Белоруссии стандартам свободных и демократических выборов и дать свою оценку.
"Латвия как соседнее с Белоруссией государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве",
- сказал Левитс, добавив, что Латвия и Белоруссия являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.
Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.
"Латвия считает, что более тесное сотрудничество между ЕС и Белоруссией - в интересах всех нас. Белоруссия - государство Восточного партнерства. Это партнерство направлено на стабильность, экономическое развитие и взаимное доверие в регионе", - заявил Левитс, добавив, что партнерство основано на определенных принципах, которые необходимо соблюдать.
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.
Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. По всей стране задержаны около 3000 человек.
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