Президент Левитс распространил заявление в связи с произошедшим в Беларуси

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс считает, что, выслушав все стороны, нужно расследовать и предвыборную кампанию, и ход выборов, подведение их результатов и последующие события. По мнению президента, международные организации должны проверить соответствие выборов в Белоруссии стандартам свободных и демократических выборов и дать свою оценку.

"Латвия как соседнее с Белоруссией государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве",

- сказал Левитс, добавив, что Латвия и Белоруссия являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

"Латвия считает, что более тесное сотрудничество между ЕС и Белоруссией - в интересах всех нас. Белоруссия - государство Восточного партнерства. Это партнерство направлено на стабильность, экономическое развитие и взаимное доверие в регионе", - заявил Левитс, добавив, что партнерство основано на определенных принципах, которые необходимо соблюдать.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. По всей стране задержаны около 3000 человек.