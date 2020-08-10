В Spice откроются новые магазины и рестораны: обещают 15 новых брендов

В торговом центре Spice в ближайший год начнут работу 15 новых брендов, рассказала в интервью агентству LETA руководитель торгового центра Кадрия Пудова.
Возможностями работы в торговом центре интересовались представители международных брендов и предприятия общественного питания.
По словам Пудовой, период чрезвычайного положения, особенно его начало, был очень проблемным, потому что пришлось быстро перестраиваться - приспосабливать среду магазина к новым санитарным требованиям, общаться с работниками и клиентами дистанционно.
В период чрезвычайного положения из торгового центра ушли несколько арендаторов, например, ресторан Kabu, магазины детских товаров Mini Mode и Lego. Вместе с тем несколько магазинов игрушек открылись еще до Covid-19, так как в жизни детей все большую роль играют технологии.
"Нет ни одного арендатора, который прекратил бы свою работу только из-за Covid-19", - подчеркнула Пудова.
Первоначально в работе торгового центра был стремительный спад, так как люди боялись, что в Латвии может повториться итальянский сценарий, но сейчас показатели вернулись на прежний уровень, добавила она.
В прошлом году оборот торгового комплекса Spice, куда входят торговые центры Spice и Spice Home, уменьшился на 2,3% и составил 173 млн евро.
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