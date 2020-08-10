Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 августа, поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Кремля, Путин направил белорусскому коллеге телеграмму.
"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.
Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси",
- приводит "РИА Новости" полный текст телеграммы.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоги выборов президента. За Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.
За Анну Канопацкую голоса отдали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%. В свою очередь Сергея Череченя поддержали 1,13% граждан Беларуси, а против всех проголосовали 6,02% человек.
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