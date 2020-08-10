Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Кремля, Путин направил белорусскому коллеге телеграмму.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси",

- приводит "РИА Новости" полный текст телеграммы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоги выборов президента. За Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.

За Анну Канопацкую голоса отдали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%. В свою очередь Сергея Череченя поддержали 1,13% граждан Беларуси, а против всех проголосовали 6,02% человек.