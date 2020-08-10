Порзиньгис не сыграет в следующем матче против "Юты"

Матч между "Далласом" и "Ютой" состоится в понедельник, 10 августа, в 22:00 по латвийскому времени.

Сообщается, что тренер "Далласа" Рик Карлайл предоставил отдых Порзиньгису и Дончичу в преддверии плей-офф и более важных поединков. Это неудивительно, ведь после победы над "Милуоки" (136:132) в овертайме отдых лидерам просто необходим.

Добавим, что предстоящий матч из-за травмы пропустит также Дориан Финни-Смит, так что лидерские вожжи придётся взять на себя Сету Карри.

"Даллас" с 42 победами и 30 поражениями в регулярном чемпионате НБА расположился на седьмом месте Западной конференции. Команде Кристапа Порзиньгиса в этом сезоне осталось провести три встречи - против "Юты", "Трэйл Блэйзерс" и "Финикса".