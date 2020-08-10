Кариньш призвал власти Беларуси отказаться от использования силы

Как Кариньш указал в Twitter, актуальные события в Беларуси свидетельствуют, что общественное мнение не отразилось на результатах выборов. Поэтому он призвал власти Беларуси отказаться от использования силы.

"Поддерживаю желание народа Беларуси жить в независимом и демократическом государстве, реализуя свободы слова и собраний", - отметил премьер.

Ранее президент Эгил Левитс отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Беларуси, а власти этой страны - освободить задержанных.

Левитс считает, что, выслушав все стороны, нужно расследовать и предвыборную кампанию, и ход выборов, подведение их результатов и последующие события.

По мнению президента, международные организации должны проверить соответствие выборов в Беларуси стандартам свободных и демократических выборов и дать свою оценку.

"Латвия как соседнее с Беларусью государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве", - сказал Левитс, добавив, что Латвия и Беларусь являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. По всей стране задержаны более 3000 человек.