Левандовски приблизился к рекорду Роналду в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил два мяча в ворота лондонского "Челси" и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. По сумме двух встреч "Бавария" победился со счётом 7:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится с "Барселоной".

31-летний польский нападающий в этом сезоне отметился 13 точными ударами в 7 матчах Лиги чемпионов. Футболисту осталось забить четыре мяча, чтобы установить рекорд турнира.

В сезоне-2013/2014 Криштиану Роналду в составе мадридского "Реала" забил 17 голов в 11 матчах.

Если "Бавария" сможет дойти до финала Лиги чемпионов, то у польского футболиста будет ещё три матча, чтобы побить рекорд португальской звезды. Сам Левандовски отметил, что не ставит перед собой такой цели и просто наслаждается забитыми мячами.

Благодаря двум голам в ворота "Челси" Левандовски вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира. На счету поляка 66 мячей. Возглавляет список бомбардиров Криштиану Роналду, который забил 130 мячей.

Добавим, что Роберт Левандовски проводит феноменальный сезон. В составе "Баварии" поляк в этом сезоне забил 53 мяча в 44 матчах и был одним из главных фаворитов премии "Золотой мяч".