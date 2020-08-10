Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на пресс-конференции объявила себя победителем прошедших в воскресенье выборов президента.
Ранее штаб сообщил, что она не признает официальные результаты выборов, согласно которым за Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей, а за Лукашенко - 80,23%.
На пресс-конференции Тихановская отметила, что в распоряжении ее штаба имеются альтернативные результаты выборов, и ее команда полна решимости доказать все произошедшие в ходе выборов нарушения.
Ранее в штабе заявляли, что за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей.
"Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем не молчать никого, кто считает, что его голос был украден", - заявила Тихановская.
Также она выразила предложение встретиться с Александром Лукашенко.
В свою очередь глава штаба Мария Колесникова сообщила, что штаб Тихановской готовится к длительным акциям протеста.
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