Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Беларуси

Ранее штаб сообщил, что она не признает официальные результаты выборов, согласно которым за Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей, а за Лукашенко - 80,23%.

На пресс-конференции Тихановская отметила, что в распоряжении ее штаба имеются альтернативные результаты выборов, и ее команда полна решимости доказать все произошедшие в ходе выборов нарушения.

Ранее в штабе заявляли, что за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей.

"Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем не молчать никого, кто считает, что его голос был украден", - заявила Тихановская.

Также она выразила предложение встретиться с Александром Лукашенко.

В свою очередь глава штаба Мария Колесникова сообщила, что штаб Тихановской готовится к длительным акциям протеста.