РФШ, "Валмиера" и "Вентспилс" узнали соперников в первом отборочном раунде Лиги Европы

В ходе жеребьёвки определилось, что РФШ в первом раунде предстоит выездной матч в Белград против сербского "Партизана", "Валмиера" Тамаза Пертии проведёт матч против польского "Леха" в Познани, а "Вентспилс" у себя дома примет "Динамо-Авто" из Молдавии.

Победители этих противостояний будут определены в одной игре. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Матчи состоятся 27 августа. Для попадания в основной турнир Лиги Европы командам необходмо преодолеть четыре отборочных раунда.

Напомним, что ранее в ходе жеребьёвки выяснилось, что действующий чемпион Латвии по футболу "Рига" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив".

Победитель этого противостояния будет определён в одной игре, которую рижане проведут на выезде. Матч состоится 19 августа.