Пн, 10.08.2020
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МИД Латвии призывает немедленно освободить задержанных в Беларуси участников протестов

Протесты в Беларуси

ФОТО: AP/REUTERS/SIPA/API/EPA

Задержанные в Беларуси участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды.

Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Беларусью. Латвия как соседнее с Беларусью государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. 

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