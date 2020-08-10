Двое хоккеистов подписали пробный контракт с рижским "Динамо"

29-летний Майоне прошлый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начал в китайском "Куньлунь Ред Стар", после чего успел поиграть также за "Динамо" из Минска и Риги.

В сезоне-2018/2019 Майоне стал самым результативным защитником рижского "Динамо" за всю историю. Канадец в 58 матчах заработал 46 (11+35) очков.

В свою очередь 21-летний Крастенбергс последние два сезона провёл в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), где в 114 матчах набрал 74 очка (32+42).

Напомним, что рижское "Динамо" начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем против "Барыса" из Нур-Султана.