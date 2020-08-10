Лукашенко: ответ на уличные акции протеста будет адекватным

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться.

А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил Лукашенко.

По его словам, то, что может произойти, было видно уже накануне:

"Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят".

Напомним, по информации МВД Беларуси, за участие в несанкционированных массовых акциях были задержаны около 3000 человек. 1000 из них были задержаны в Минске, остальные - в других городах страны.

Министерство также отметило, что в ходе беспорядков пострадали 50 гражданских жителей и 39 сотрудников силовых структур, никто не погиб. При этом в СМИ звучала информация как минимум об одном погибшем.

В МВД также подтвердили, что "боевое оружие против нарушителей не применялось".

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты.