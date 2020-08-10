Пн, 10.08.2020
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Праздник в Аглоне: SPKC напоминает про дистанцию в два метра

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

С целью эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) напоминает участникам католического праздника в Аглоне о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию, сообщила агентству LETA представитель SPKC Илзе Арая.

Участникам рекомендуется избегать скоплений, тщательно мыть руки водой и мылом, а также пользоваться дезинфицирующими средствами.

SPKC рекомендует избегать прикосновения к лицу грязными руками. Также важно тщательно оценить состояние своего здоровья перед тем, как отправиться на мероприятие, и, если есть симптомы инфекции дыхательных путей, остаться дома.

SPKC напоминает также об опасности укусов насекомых и пищевого отравления.

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