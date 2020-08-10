В воскресенье, 9 августа в Беларуси завершились выборы. Официальные результаты показывают, что победил действующий президент Александр Лукашенко с поддержкой 80,23%. В свою очередь, 9,9% населения страны проголосовали за его главного конкурента, представителя оппозиции Светлану Тихановскую.

Утверждается, что сфальсифицированные результаты выборов вызвали массовые протесты, в рамках которых воскресенье вечером тысячи людей вышли на улицы Минска. Протестующие собрались у памятника, где стояло несколько сотен полицейских спецназа с щитами. После этого полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты и начала их разгонять. На видео "Радио Свобода" видно, что многие из них покинули площадь, убегая. Международная правозащитная организация Amnesty International также объявила, что в Беларуси по толпе стреляли (предположительно, резиновыми пулями). Примечательно, что место столкновения покинуло не менее шести машин скорой помощи с включенными сиренами.

Между тем, Тихановская отказалась признать свое поражение и призвала силы национальной безопасности воздерживаться от насилия. "Я хочу напомнить полиции и армии, что они - часть нашего общества", - сказала кандидат оппозиции. По ее словам, очевидно, что большинство населения Беларуси выступает за перемены. Более того, тот факт, что жители страны преодолели свои страхи и апатию, уже можно считать значительной победой.

Учитывая текущие события, возникает вопрос - какой должна быть реакция Латвии? Мы спросили у специалистов международных отношений.

Александр Лукашенко ФОТО: Ronald Zak / AP

Как должна поступить Латвия?

Исследователь Центра исследований политики Восточной Европы Беате Ливданска, отмечает в интервью, что на данный момент Латвия должна в первую очередь следить за дальнейшим развитием ситуации.

Это важно, потому что Россия потенциально может использовать нестабильность в Беларуси для преследования своих политических интересов в Восточной Европе.

Во-вторых, было бы необходимо выразить хотя бы моральную поддержку той части белорусского общества, которая хочет перемен в стране. Что касается более практических шагов, Латвия в рамках ЕС может попытаться скоординировать сотрудничество с различными правозащитниками в Беларуси. Это было бы необходимо для того, чтобы узнать количество людей в стране, пострадавших от беспорядков, и, как следствие - выявить нарушения режима Лукашенко.

Относительно того, должна ли Латвия выступать за санкции ЕС против Беларуси, исследователь считает, что в распоряжении Брюсселя такой инструмент точно есть. Однако это следует рассматривать только как один из возможных вариантов ответа, и Европейский Союз должен сначала понять для себя, какой является его политика в отношении Беларуси. Прежде чем вводить санкции, необходимо определить их основную цель, и Латвии в рамках ЕС следует продолжить обсуждения о том, являются ли санкции наиболее эффективным инструментом для решения проблемы Беларуси, считает исследователь.

ФОТО: AP/REUTERS/SIPA/API/EPA

Аналогичного мнения придерживается научный сотрудник Латвийского института внешней политики Артур Быков. Он отмечает, что в нынешней неопределенной ситуации самым важным было бы продолжать следить за дальнейшим развитием ситуации и не усугублять ситуацию раньше времени. Выступление за применение санкций на уровне ЕС в этом случае может быть опасным, поскольку Лукашенко может почувствовать себя загнанным в угол. В таком случае он может выбрать больше смотреть в сторону России. Это, в свою очередь, идет на пользу режиму Владимира Путина. О более сильной ответной реакции можно активнее говорить, если количество столкновений и жертв увеличится. Однако даже в этом случае следует понимать, что санкции будут одной из крайних мер.

Исследователь отмечает, что позиция Латвии и призыв президента Левитса к ОБСЕ и другим международным организациям проверить соответствие выборов демократическим стандартам являются хорошей золотой серединой.

С одной стороны, мы указываем на факты, которые неоспоримы (присутствия независимых международных наблюдателей на этих выборах действительно практически не было), но, с другой стороны, мы не слишком наступаем на мозоли Лукашенко.

Он призывает сравнить нашу позицию с позицией России - Кремль сразу поздравил Лукашенко с победой, а мы не высказывали никаких поздравлений.

Наконец, доцент Латвийского университета Ояр Скудра рекомендует Латвии занять критически сдержанную позицию. Мы все таки (несмотря на сильную конкуренцию с Литвой) заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью в транспортной и других сферах.

Эксперт напоминает, что 24 июля на границе двух стран встретились министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Очевидно,они обсуждали возможные дальнейшие сценарии развития отношений между двумя странами и после выборов (понимая, что они не будут справедливыми)", - говорит Скудра.

🇱🇻 Latvijas ārlietu ministrs @edgarsrinkevics ar 🇧🇾 Baltkrievijas kolēģi pārrunā divpusējās sadarbības jautājumus un 🇪🇺 ES-Baltkrievijas attiecību aktualitātes



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