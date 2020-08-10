Видео ⟩ Медведица привела пятерых медвежат на детскую площадку. Что они там устроили!

Северная Каролина хорошо известна любителям крафтового пива, форелевой рыбалки и прогулок по горной местности, которая, к слову, густо населена медведями. Так, в одном лишь Ашвилле - городе с населением 90 тысяч человек - обитает около 100-200 особей косолапых. Эти опасные животные привыкли к соседству с людьми и нередко наведываются в жилые районы, пишет Good House со ссылкой на Animal Channel.

Недавно во двор к одному из жителей Ашвилля забрела черная медведица с целым выводком медвежат, которые тут же оккупировало детскую площадку,

при этом вели они себя как и все дети - катались с горки, качались на качелях, боролись друг с другом и играли в догонялки.

А мама, как и положено маме, мирно отдыхала, естественно, приглядывая за своими гиперактивными отпрысками.

Автор видео, наблюдавший за гостями из леса, сделал вывод, что медведица является биологической матерью только трех детенышей. Еще двух медвежат, по его мнению, она взяла на воспитание из другого выводка - такое среди медведей иногда случается, когда родная мать погибает и дети остаются сиротами.

Растить сразу пятерых медвежат - дело непростое и порой утомительное. Неудивительно, что многодетная мама захотела взять передышку и прилечь отдохнуть, пока ее неугомонные малыши резвились на детской площадке.

В какой-то момент медвежата не на шутку разыгрались, и тогда маме пришлось успокоить их, отвесив пару оплеух главным забиякам.

В целом же нежданные гости вели себя вполне прилично. Вдоволь наигравшись, веселое семейство покинуло площадку, не доставив хозяину дома никаких неудобств.