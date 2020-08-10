Владелец "Спартака" пригрозил покинуть чемпионат России. Из-за чего скандал?

Что произошло

За "Спартак" мячи забили Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10-я минута). В составе "Сочи" - Дмитрий Полоз (15-я минута) и Кристиан Нобоа (90-я минута).

Первое неоднозначное решение судьи Василия Казарцева последовало за голом Соболева. Нападающий во время празднования снял футболку, под которой оказалась майка с фотографией его матери, умершей 1 августа. За это он получил желтую карточку.

В регламенте действительно прописано предупреждение за снятие футболки после забитого мяча. Но с учетом обстоятельств многие болельщики обвинили арбитра в неуместном формализме.

Оба мяча сочинцы забили с пенальти.

Сначала судья Казарцев назначил 11-метровый удар из-за контакта защитника красно-белых Павла Маслова с полузащитником сочинцев Кириллом Заикой. При просмотре повтора кажется, что спартаковец сыграл в мяч. Но судья VAR Алексей Еськов вмешиваться в эпизод не стал.

Более скандальным получился второй пенальти, назначенный в ворота "Спартака" в самой концовке матча. На 88-й минуте полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко, опередив защитника "Спартака" Жиго, нанес удар по воротам из штрафной.

Вратарь Александр Максименко справился с ударом, но Казарцев снова указал на точку. Капитану красно-белых Георгию Джикии он объяснил, что Жиго фолил на Немченко. Смотреть повтор судья, как и при первом пенальти, не стал.

Итог можно трактовать по-разному: либо "Спартак" упустил победу, либо "Сочи" вырвал ничью.

Что говорили после матча

"Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать, - заявил после игры "Спорт-экспрессу" владелец "Спартака" Леонид Федун. - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!"

Пресс-служба клуба также опубликовала заявление с критикой работы арбитров. Известно, что отношения между "Спартаком" и судьями складываются очень непросто.

"Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи ВАРа, и без) выносится против "Спартака". Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются", - сказано в заявлении пресс-службы.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции уклонился от ответов на вопросы о судействе.

Что говорит судья