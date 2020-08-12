Мы выбираем спорт! ⟩ Спидвей - гордость Даугавпилса, о которой мало что знают в Латвии

RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!". На этот раз мы отправились в Даугавпилс и поговорили с тренером Николаем Кокиным о спидвее - спорте, который является одним из самых любимых во втором по величине городе, но в то же время он остаётся практически неизвестным в остальной Латвии. Как так получилось?
Николай Кокин - лидер по общему числу медалей чемпионата Латвии по спидвею (3 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых). Сейчас - главный тренер спидвейного клуба "Локомотив" (Даугавпилс).
Как так вышло, что про спидвей в Латвии мало что знают?
Ни раз приходилось сталкиваться с людьми, которые никогда не слышали о таком виде спорта как спидвей. В то время как в Даугавпилсе - это без преувеличения спорт номер один, в Риге, к примеру, большинство знать не знает об этом. Как так?
Николай Кокин считает, что так сложилось исторически. Тренер отмечает, что когда он только начинал ездить, то в Риге спидвей пользовался популярностью, но затем не было никаких гонок и сейчас возродить его с нуля очень сложно.
"Ещё одна причина, на мой взгляд, в Риге очень много других развлечений - концерты, хоккей, футбол. Поэтому спидвей и отпадает на второй план", - говорит Кокин.
То, что спидвей в Даугавпилсе - спорт номер один - видно даже по посещаемости на стадионе "Локомотив". Николай Кокин рассказал, что в прошлом году на одну гонку людей приходило больше, чем в некоторых видах спорта за весь сезон. "Это при том, что у нас платный вход, а многие виды спорта можно просто прийти и посмотреть", - говорит тренер.
Справедливости ради стоит сказать, что помимо Даугавпилса спидвеем всё-таки можно заниматься и в Риге. В столице есть возможность заниматься, но многое ложится на плечи родителей.
"Всё благодаря папам и мамам, которые помогают. Всё платно, но какой вид спорта сегодня бесплатный?", - говорит рижский тренер по спидвею Антоний Кушел.
В рижской спидвейной школе отметили, что занятия на 125 кубовых мотоциклах бесплатные, но нужно оплатить топливо. Что касается занятий на 500 кубовых мотоциклах, то здесь всё сложнее и со временем родителям придётся купить своему чаду мотоцикл, так как в школе их на всех не хватает.
"Если бы школа была с таким же бюджетом как в Даугавпилсе - было бы легче", - сказал Кушел.
Интересно, что бывает и такое, что из Риги приезжают в Даугавпилс. Например, 17-летний Францис Густс, который уже находится в составе "Локомотива" и принимает участие в польской лиге. "Есть ещё второй парень, который "на подхвате" и составляет конкуренцию даугавпилским юниорам", - говорит Кокин.
Таким образом, на данный момент в Латвии два места, где можно заниматься спидвеем - Рига и Даугавпилс. Несмотря на это, Кокин отмечает, что было бы лучше для вида спорта, если бы спидвей был представлен во многих городах. "Это живая конкуренция. Буду рад, если такие школы будут в Лиепае, Вентспилсе и в других городах. Можно будет свой чемпионат проводить и не надо будет никуда ездить".
Со скольки лет ребёнок может сесть на мотоцикл?
В Даугавпилсе отметили, что это не имеет значения. Есть те, кто в 12 лет садился и начинал ездить, а были и те, кто приходил в более раннем возрасте. В Риге и вовсе нам сказали, что ждут мальчишек после 8 лет на занятия на 125 кубовых мотоциклах.
В обоих городах, правда, отметили, что перед тем как прийти к ним, ребёнок должен обладать какими-то навыками. Для этого в Риге есть так называемый дом творчества IK Auseklis, а в Даугавпилсе - BJC Jaunība. Там ребёнок поймёт что такое сцепление, попробует себя на мопеде или маленьком кроссовом мотоцикле.
"Тех, кто совсем не умеет я отсылаю туда. Там полегче, а у нас 500 кубов - это серьёзная машина. Рука не поднимается посадить ребёнка, он откроет газ и его "поймает" забор. На наши мотоциклы нужно сесть хоть с какими-то навыками. Многие мальчишки приходят как раз после мопедного кружка. Они там себя реализовали, хотят чего-то большего и приходят сюда", - рассказал Кокин.
Прийти на спидвей можно и в 17 лет - ему никто не откажет. Но, по словам Кокина, мальчишку будет ждать испытательный срок, так как в "Локомотиве" всё заточено на то, что спортсмен в итоге попадёт в команду, будет приносить пользу, очки и результат.
"Если спортсмен откровенно слабоват, то ему предлгаюат расстаться. Это касается тех, кто часто падает. Вроде и хочет и желание есть, но он разгоняется и падает. Тогда мы предлагаем бросить этот вид спорта, потому что бывают такие случаи, когда после падения можно остаться инвалидом", - говорит Кокин.
Что касается возрастного потолка, то здесь бывает по-всякому. Многие продолжают принимать участие в гонках и после 40 лет. Сам Николай Кокин тоже выступал после 40, но тренер отмечает, что надо уходить вовремя.
Вес и рост важны в спидвее?
Кокин отмечает, что если гонщик с лишним весом, то ему самому будет некомфортно на мотоцикле. Кроме того, есть существенная разница в том, сколько килограмм везёт мотоцикл - 50 или 70. "Или ты прыгаешь на этом мотоцикле как тебе удобно, двигаешься, назад потянулся или дотянуться до нужного места тяжело", - говорит Кокин.
Что касается роста, то здесь чуть проще. Двухметровых спидвеистов не очень много, но они встречаются.
"Нужно понимать, что он не пришёл на спидвей двухметровым. Он вырос за время занятий и пока рос, находил своё место на мотоцикле, менял посадку постепенно, сиденье повыше, подножку пониже, руль подзадрать - постепенно находишь себя. Такого не бывает, что ты в этом году 150 см, а в следующем году - 190 см", - говорит Кокин.
"Много высоких гонщиков сейчас и было много. В 1980 году британец Майкл Ли под два метра ростом стал чемпионом мира", - рассказал Кокин.
Девочки и спидвей
Вот кого-кого, а девочек в спидвее точно мало. Ни у Кокина, ни в Риге у Кушела девчонки не занимаются.
"Наверно, женщины рождены для другого. Она, конечно, может прийти, но до 18 лет ей нужно разрешение от родителей, а также страховка и медицинский осмотр. С этим никто не приходил. Пришла бы девочка с настойчивой мамой, я бы никуда не делся, дискриминации бы не было и она бы попробовала", - заявил Кокин.
Кстати, в правилах не запрещено девушкам быть в одной команде с парнями. В Польше, например, есть девушки-гонщицы, которые получили лицензию и участвовали в молодёжной лиге.
"Даже один раз в нашем заезде участвовала. Я тогда своим мальчишкам сказал: "Ну пацаны, если девочка вас обгонит, комбинезоны на гвозди вешаем". В Польше больше 20 клубов, там время от времени появится какая-нибудь девушка, которую шальные родители приведут", - рассказал Николай.
Если у меня самый крутой и дорогой мотоцикл - я всех выиграю?
Не всё так просто! Да, безусловно, хороший мотоцикл играет не малую роль, но в основном это касается опытных гонщиков, которые выступают на Гран-При или в польской Экстралиге.
"Когда ты только учишься ездить, то даже если тебе дать мотоцикл чемпиона мира, то ты на нём не станешь чемпионом мира. Многое зависит от того, как ты готов. Ты выходишь на дорожку и должен знать, какие звёзды должны быть, какое зажигание. У тебя команда, механики, ходишь советуешься и думаешь, как походу "обмануть", а не о том, что ты сейчас сядешь и моя "пушка" всё вывезет", - говорит Кокин.
Турниры и учёба
В соревнованиях на 500 кубовых мотоциклах гонщик может участвовать начиная с 16 лет - это чемпионаты мира, Европы и любые лиги. Что касается местных турниров и чемпионата Латвии, то в них разрешено принимать участие с 15 лет.
Для того, чтобы развивать спидвей в странах Балтии, около трёх лет назад придумали чемпионат балтийской лиги, в котором участвуют даугавпилчане, рижане, эстонцы и две финские команды. Если в Литве спидвея нет вообще, то в Эстонии этот вид спорта по-тихоньку набирает обороты, потому что там вкладывают в это деньги.
"В Латвии не вкладываются ни во что. Даже эти чемпионы вечные Дукурсы и то плачут, что денег не дают. Не знаю, на каком месте спорт для латвийского правительства", - задаётся вопросом Кокин.
Что касается совмещения гонок и тренировок с учёбой в старшей школе и университете, то с этим у гонщиков не должно быть никаких проблем. По словам Кокина, такого как в других видах спорта, где ты выбираешь - спорт или образование, здесь нет.
"Зима то у нас свободна в основном. Да, весной начинаются проблемы, но договариваются, сдают. Анджей Лебедев окончил университет. Сейчас ещё один парень собирается поступать", - говорит Кокин.
"В том же хоккее или футболе у тебя в день могут быть две тренировки - утром и вечером. Ещё и игры через день. Здесь с октября по март месяц ты можешь спокойно учиться. В марте уже начинаются какие-то сборы, но все это дело проходили и всё нормально было", - рассказал тренер.
Тренировки и цены
Так получилось, что когда мы приехали на интервью с Николаем Кокиным, в Даугавпилсе был дождь. Это одна из главных причин, почему тренировку могут перенести.
"Стараемся проводить тренировки два раза в неделю. Когда небольшой дождь и луж нет, то тренировка может состояться. Но сейчас очень большое внимание уделяется безопасности. Ещё десять лет назад дождь прошёл и гонка всё равно была, а сейчас была гонка в Польше, прошёл дождь, старт отложили на час, потому что готовили трек", - рассказал Кокин.
Во время сезона в Даугавпилсе тренировки проходят только на треке. Это решение Николая Кокина, который считает, что летом хватает тренировок и гонок. Зимой у гонщиков другие "развлечения" - мотокросс, бассейн, спортзал. Правда, отмечает Кокин, этим всем спортсмены занимаются индивидуально, потому что клуб не может позволить себе содержать кроссовые мотоциклы и оплачивать залы.
Дети занимаются все вместе вне зависимости от возраста. На тренировке бывает до 17 человек, но когда все разъезжаются на соревнования, то остаётся меньше.
"Надо тоже с точки зрения экономии смотреть. На тренировку надо доктора позвать - он бесплатно не пойдёт. Надо полить дорожку - бензин из воздуха не берётся. За ту же воду, которую надо вылить на дорожки - надо заплатить. Ну и так по кругу накапливается. Тренировка стоит денег", - говорит Кокин.
Правда, в отличие от Риги, в Даугавпилсе родители ни за что не платят. Все расходы ложатся на клуб и BJC Jaunība, которая покупает какие-то запчасти, комбинезоны, форму. Это, пожалуй, одно из немноих мест в Латвии, где родителям ребёнка ни за что не нужно платить.
"Клуб растит гонщиков, даёт им возможность и по контракту они должны отъездить за команду до 23 лет. После этого гонщик становится "свободным художником" - хочет может остаться в клубе, а если нет, то ищет другую команду", - рассказал Кокин.
Растёт ли популярность спидвея в Латвии
Ещё 15-20 лет назад в день гонки в Даугавпилсе было понятно без афиш, что на стадионе "Локомотив" будет спидвей. Люди шли толпами на стадион по улице 18 новембра, рёв мотоциклов слышали все близлежащие районы, а стадион практически всегда был заполнен до отказа. По-прежнему ли так в 2020 году?
"Не будем сравнивать с этим годом, потому что коронавирус внёс свои коррективы. Наверно, в целом, статистика всё-таки падает. Но это связано не с популярностью спидвея, а с тем, что людей в городе становится меньше", - говорит Кокин.
С другой стороны, отмечает специалист, летом на стадионе "Локомотив" как правило происходит наплыв людей, которые приезжают из-за границы. "Я знаю, что некоторые специально планируют отпуска так, чтобы попасть на несколько гонок".
Что касается интереса у детей к этому виду спорта, то здесь тоже не всё так просто.
"Спорт - это адская работа в любом возрасте. Даже если придёшь ребёнком, то всё равно нужно постоянно что-то делать, возиться с мотоциклом, мыть его, ухаживать за ним. Руки в грязи, побиты, вылазят болячки, это трудоёмко. Сегодня компьютер и телефон отбирают всё внимание. Куда бы ты не пришёл и не посмотрел, там обязательно кто-то будет сидеть уткнувшись в телефон", - говорит Кокин.
Тренер также рассказал, что раньше, приходя в какую-нибудь школу рассказать детям о спидвее, на следующий день большинство мальчишек приходило на тренировку. Да, конечно, не все из этих детей оставались, но они приходили и пробовали.
Важным фактором в выборе вида спорта для своего ребёнка играют родители, которые в конечном итоге и решают, куда отдать своё чадо.
"Спидвей - какие сразу ассоциации? "Дану, чтоб мой ребёнок там убился и покалечился" - это первые слова родителей, хотя по травматичности футбол более опасен", - считает Николай.
Травмы и безопасность
Жужжащие мотоциклы и быстрые скорости вряд ли у большинства ассоциируются с безопасностью. Глядя на этот вид спорта многие родители думают, что футбол на зелёной травке куда безопаснее. Так ли это?
Тренеры тех видов спорта, которые в народе считаются наиболее травмоопасными, как правило свои виды спорты к таковым не причисляют. Николай Кокин также привёл в пример футбол, который только свиду кажется таким милым и спокойным.
"Когда в футболе два человека столкнулись, то кажется, что ничего страшного. А когда ты на скорости 90 км/ч в забор полетел, то это выглядит впечатляюще, многие хватаются за голову или вообще смотреть не могут. Это чисто визуально так. Сколько менисков в футболе вырвано, а сколько голеностопов порвано?", - задаётся вопросами Кокин.
Тренер по спидвею отметил, что сейчас огромное внимание уделяется безопасности. Например, обмундирование, в котором Кокин выступал в бытность спидвеистом и то, которое есть сейчас - это день и ночь. "У меня были кирзовые сапоги и штангистский пояс, а сейчас мальчики одеты как роботы".
"Все гонщики одеты как гладиаторы. Под комбинезоном защита. Я даже не знаю, где этой защиты у нас нет. Есть даже такие комбинезоны, которые надуваются при падении. Всё продумывается! Мотоботы сейчас какие, те же борты надувные. Раньше забор был - это доска сороковка!", - говорит Кокин.
Что касается конкретных травм, которые свойствены именно спидвею, то здесь нет однозначного ответа. По словам Кокина, в этом виде спорта всё непредсказуемо и сломать можно всё что угодно.
"У Богданова в шее нерв порвался. Всё, инвалид. Правая рука работает, а левая ничего не чувствует от локтя до кисти. Лебедев сейчас на костылях - лодыжка. Но у таких как Лебедев желание не отбивает. Может после 40, когда будет думать о конце карьеры, тогда решит, что с него хватит", - рассказал Николай.
Максим Богданов в 2018 году на соревнованиях в Польше сломал 6-й и 7-й шейные позвонки, досрочно завершив спортивную карьеры. За время своей карьеры Богданов становился финалистом чемпионата Европы среди юниоров (2005, 2007), бронзовым призёром чемпионата Латвии (2005, 2008), серебряным призёром чемпионата Латвии (2007) и золотым призёром чемпионата Латвии (2017).
Важный момент, который не все гонщики могут преодолеть после серьёзной травмы - это страх. Кокин привёл в пример Евгения Петухова, которому не было и 16 лет, когда он начал удивлять всех своим талантом, но вскоре получил травму.
"Операция, ногу сложили, пришёл обратно, выехал и не может парень. Страх победил. Это осталось в памяти", - вспоминает Кокин.
Можно ли зарабатывать спидвеем?
"Сегодня быть хорошим спидвеистом - это прилично жить", - говорит Кокин.
Николай отметил, что сегодня у всех гонщиков "Локомотива" спидвей - это основной источник заработка и никто больше нигде не работает, в отличие от самого Кокина, который в советсткое время совмещал работу в цеху ЛРЗ (Даугавпилсский локомотиворемонтный завод) и занятия спидвеем.
"Сейчас всё не так. Взять того же Лебедева. Всё что он в жизни заработал - это благодаря спидвею", - рассказал Кокин.
Николай также рассказал, что в "Локомотиве" нет фиксированной зарплаты и гонщикам платят за заработанные очки. "Одно очко стоит столько-то денег. Набрал 10 очков за гонку - получил такую-то сумму", - говорит Кокин.
"Не набрал очков - получил столько же. Всё жёстко", - продолжает тренер.
Вне зависимости от размера зарплаты спидвей это не то место, куда нужно идти ради денег. Нужно гореть этим делом, посвещать ему очень много своего времени, не бояться сложностей и очень много работать. А ещё - спидвей это надолго и многие гонщики связали со спидвеем всю свою жизнь.
Многие звёзды "Локомотива" 90-х до сих пор при деле - Владимир Воронков помогает во время гонок, Андрей Королёв работает механиком с польскими спортсменами, Адам Скурницки тренирует польскую команду "Ожел" из города Лодзь, а Николай Кокин уже много лет заведует "Локомотивом" из Даугавпилса.
Спидвей - это больше, чем просто спорт!
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