Мы выбираем спорт! ⟩ Спидвей - гордость Даугавпилса, о которой мало что знают в Латвии

Николай Кокин - лидер по общему числу медалей чемпионата Латвии по спидвею (3 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых). Сейчас - главный тренер спидвейного клуба "Локомотив" (Даугавпилс).

Как так вышло, что про спидвей в Латвии мало что знают?

Ни раз приходилось сталкиваться с людьми, которые никогда не слышали о таком виде спорта как спидвей. В то время как в Даугавпилсе - это без преувеличения спорт номер один, в Риге, к примеру, большинство знать не знает об этом. Как так?

Николай Кокин считает, что так сложилось исторически. Тренер отмечает, что когда он только начинал ездить, то в Риге спидвей пользовался популярностью, но затем не было никаких гонок и сейчас возродить его с нуля очень сложно.

"Ещё одна причина, на мой взгляд, в Риге очень много других развлечений - концерты, хоккей, футбол. Поэтому спидвей и отпадает на второй план", - говорит Кокин.

То, что спидвей в Даугавпилсе - спорт номер один - видно даже по посещаемости на стадионе "Локомотив". Николай Кокин рассказал, что в прошлом году на одну гонку людей приходило больше, чем в некоторых видах спорта за весь сезон. "Это при том, что у нас платный вход, а многие виды спорта можно просто прийти и посмотреть", - говорит тренер.

Николай Кокин ФОТО: Romualds Rubenis

Справедливости ради стоит сказать, что помимо Даугавпилса спидвеем всё-таки можно заниматься и в Риге. В столице есть возможность заниматься, но многое ложится на плечи родителей.

"Всё благодаря папам и мамам, которые помогают. Всё платно, но какой вид спорта сегодня бесплатный?", - говорит рижский тренер по спидвею Антоний Кушел.

В рижской спидвейной школе отметили, что занятия на 125 кубовых мотоциклах бесплатные, но нужно оплатить топливо. Что касается занятий на 500 кубовых мотоциклах, то здесь всё сложнее и со временем родителям придётся купить своему чаду мотоцикл, так как в школе их на всех не хватает.

"Если бы школа была с таким же бюджетом как в Даугавпилсе - было бы легче", - сказал Кушел.

Интересно, что бывает и такое, что из Риги приезжают в Даугавпилс. Например, 17-летний Францис Густс, который уже находится в составе "Локомотива" и принимает участие в польской лиге. "Есть ещё второй парень, который "на подхвате" и составляет конкуренцию даугавпилским юниорам", - говорит Кокин.

Таким образом, на данный момент в Латвии два места, где можно заниматься спидвеем - Рига и Даугавпилс. Несмотря на это, Кокин отмечает, что было бы лучше для вида спорта, если бы спидвей был представлен во многих городах. "Это живая конкуренция. Буду рад, если такие школы будут в Лиепае, Вентспилсе и в других городах. Можно будет свой чемпионат проводить и не надо будет никуда ездить".

ФОТО: Romualds Rubenis