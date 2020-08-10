В Риге стало меньше малообеспеченных и нуждающихся

По данным департамента благосостояния Рижской думы, в июле количество нуждающихся жителей столицы уменьшилось по сравнению с июнем на 2% или 96 человек и вернулось к показателям июля 2019 года.

Количество малообеспеченных рижан в июле уменьшилось на 1% или 139 человек.

В июле количество получателей социальных пособий сохранилось на уровне июня, а сумма выплаченных пособий выросла на 1%.

Количество получателей социальных пособий за год увеличилось на 3% или 240 человек, финансирование пособий - на 9% или 79 049 евро.

В 2020 году для выплаты социальных пособий в бюджете Рижской думы запланировано 12,3 млн евро, за семь месяцев израсходовано 6,9 млн евро или 56,3%.

С марта по июнь 767 лицам, которые в связи с кризисом из-за Covid-19 не могли обеспечить свои основные потребности, выплачено 158,14 тыс. евро. Доплаты для детей к кризисному пособию получили 288 человек на сумму 23,4 тыс. евро.