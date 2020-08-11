Футбол с Владимиром Ивановым: В 14-м туре "Вирслиги" ждем возвращение Карашаускаса и концерт Арокодаре в Юрмале

Матчи 14-го тура футбольной "Вирслиги" хочешь-не хочешь, но придется рассматривать через призму той жеребьевки, что на протяжении пары дней проходила в швейцарском Ньоне. Именно там, где базируется штаб-квартира УЕФА, латвийский квартет узнал своих соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов и Лиги Европы. А посему ближайшие встречи с участием "Риги" и РФШ, "Валмиеры" и "Вентспилса" я предлагаю рассматривать как генеральные репетиции перед ответственными матчами в Тель-Авиве и Познани, Белграде и Вентспилсе. Та же "Рига" россиянина Олега Кононова, например, будет решать свои задачи в Даугавпилсе, где она наверняка собирается продлить свою победную серию до 12 игр.
Матч в Даугапилсе один из двух во вторник, которым и откроется 14-й тур чемпионата страны по футболу среди команд высшей лиги. Пока что не видно на горизонте того смельчака, который бы смог остановить набравшую крейсерский ход "Ригу".
Действующий чемпион страны очень уверенно и я добавил бы - самоуверенно, одержал 11 побед подряд, уж точно не собираясь останавливаться на достигнутом.
В первом круге, правда, "Даугавпилс" еще с Оффором в составе пощекотал нервы рижанам на стадионе "Сконто", но не более того, когда вплоть до 51-й минуты держался изо всех сил. Но счет 0:0 на табло во втором тайме быстро испарился - получите итоговые 3:1. Сейчас, если рассуждать объективно, силы стали еще более неравными при том, что команда из Латгале не проигрывала в четырех предыдущих встречах (три ничьи и победа), с 15-ю набранными очками закрепившись на шестой позиции в турнирной таблице с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (22:20).
Впрочем, даже в такой ситуации у нее нет больших шансов на успех с учетом того, что Ритвар Ругин - один из столпов обороны "Риги", будет пропускать эту игру из-за дисквалификации.
В этот же день "Метта" на стадионе "Даугава" постарается оторваться от тонущей "Лиепаи" (12 и 11 очков соответственно), и не дать дебютанту "Вирслиги" добиться исторической, читай - первой победы. Пока что "Тукумс" в лучшем случае способен выжать ничью (всего четыре после 13 игр) или же напугать кого-то из старожилов высшей лиги, как это было, к примеру, в предыдущем туре с "Валмиерой" (2:3). В остальном расчет только на удачу. Если ее нет, то даже "Метта" для коллектива Юргиса Калнса явно не по зубам (в первом круге в гостях рижане уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, трижды поразив ворота "Тукумса", и, как итог - победа 3:1).
Продолжится тур на следующий день, 12 августа, тремя матчами в Слоке, Елгаве и Лиепае. Среди них, если говорить об интриге, ни один особо не выделяется. Везде по-своему будет жарко. То же курземское дерби с участием "Лиепаи" и "Вентспилса" - это по традиции битва, что называется, до последнего вне зависимости от того, на каком свете находятся команды.
Кстати, в первом круге матч с участием этих коллективов действительно превратился в настоящую битву (семь желтых карточек и одна красная), которая завершилась победой "желто-синих" - 2:1. "Вентспилс" сейчас только пятый (16 очков) при очень нестабильной и чрезвычайно недисциплинированной игре (из-за дисквалификации эту встречу пропустит еще один "грешник" - Абдул-Гафар Мамах). Про "Лиепаю", которая в 12 матчах набрала жалкие 11 очков (в пассиве - уже семь поражений!) - уже сто раз все проговорено. Единственное, что можно добавить, так это долгожданное и, наверное, спасительное по идее появление в среду на поле лиепайского стадиона "Даугава" отбывшего шестиматчевую дисквалификацию Артура Карашаускаса. Держа в уме предстоящую встречу Лиги Европы с молдавским "Динамо" из Тирасполя, у наставника "Вентспилса" Виорела Фрунзы наверняка будет свой особый план на эту игру. Как и у РФШ перед вылетом в Белград на рандеву с "Партизаном".
Команда Виктора Мороза будет гостить в Елгаве. Кажется, тут с фаворитом все ясно - РФШ прикладывает все усилия, чтобы не отпустить далеко от себя "Ригу" (у "Риги" - 36 очков, у РФШ - 31). При условии, что очная дуэль двух столичных клубов во втором круге еще впереди, спотыкаться РФШ сейчас точно ни к чему. Тем более, что "Елгава" Олега Кубарева в нынешнем сезоне звезд с неба не хватает и на данный момент только седьмая.
В графе "забитые мячи" у елгавчан скромные 11 голов, каждый дается чуть ли не потом и кровью, меньше только у аутсайдера первенства "Тукумса" (10). Так что даже один забитый мяч в среду хозяевами поля можно будет считать достижением (в первом круге, естественно, "Елгава" также осталась на мели - 0:1). Сантана давно что-то не забивал, Оффор постепенно привыкает к новому коллективу, запах крови почувствовал Дарко Лемаич, Седрик Куадио точно не выпадает из игры, есть что доказывать Янису Икауниексу, при стандартах здорово действует в чужой штрафной Виталий Ягодинский (голы после розыгрыша угловых "Спартаку" и "Лиепае")... Так что у РФШ наверяка есть как план А, так и план В. А у "Елгавы"?
И все же центральная игра 14-го тура, на мой взгляд, пройдет в Слоке, где сойдутся команды, которые идут ноздря в ноздрю в верхней части турнирной таблицы. "Спартак" у себя дома будет принимать "Валмиеру", которая в двух предыдущих встречах не пожалела "Вентспилс" и "Тукумс", неизменно отправляя в ворота соперника по три мяча.
Более чем уверен, что эта игра получится такой же горячей, как и в первом круге, которая на поле Олимпийского центра "Видземе" в самом начале июля завершилась боевой ничьей 2:2.
Уверен и в том, что "здесь и сейчас" наставнику валмиерчан Тамазу Пертии для начала важно добиться положительного исхода с юрмалчанами, своими главными конкурентами за третье место (21 очко против 19-ти при одной игре в запасе у "Спартака"), а уже потом думать о своем сопернике в Лиге Европы польском "Лехе" из Познани.
Эту игру в Слоке еще можно рассматривать как дуэль двух сымых забивных легионеров лета 2020-го - нигерийца Арокодаре и серба Неманьи Белаковича, которые на двоих наколотили два десятка голов (12 и 8 соответственно). Так что совсем скоро узнаем, продолжится ли в Юрмале "концертный тур" Арокодаре (20-летний нигериец в трех последних матчах отличился шесть раз, несколько дней назад в Тукумсе оформив спасительный для своей команды хет-трик).
"Никаких компромиссов!" - так я бы определил лейтмотив этого матча.
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