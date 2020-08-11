Футбол с Владимиром Ивановым: В 14-м туре "Вирслиги" ждем возвращение Карашаускаса и концерт Арокодаре в Юрмале

Матч в Даугапилсе один из двух во вторник, которым и откроется 14-й тур чемпионата страны по футболу среди команд высшей лиги. Пока что не видно на горизонте того смельчака, который бы смог остановить набравшую крейсерский ход "Ригу".

Действующий чемпион страны очень уверенно и я добавил бы - самоуверенно, одержал 11 побед подряд, уж точно не собираясь останавливаться на достигнутом.

В первом круге, правда, "Даугавпилс" еще с Оффором в составе пощекотал нервы рижанам на стадионе "Сконто", но не более того, когда вплоть до 51-й минуты держался изо всех сил. Но счет 0:0 на табло во втором тайме быстро испарился - получите итоговые 3:1. Сейчас, если рассуждать объективно, силы стали еще более неравными при том, что команда из Латгале не проигрывала в четырех предыдущих встречах (три ничьи и победа), с 15-ю набранными очками закрепившись на шестой позиции в турнирной таблице с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (22:20).

Впрочем, даже в такой ситуации у нее нет больших шансов на успех с учетом того, что Ритвар Ругин - один из столпов обороны "Риги", будет пропускать эту игру из-за дисквалификации.

В этот же день "Метта" на стадионе "Даугава" постарается оторваться от тонущей "Лиепаи" (12 и 11 очков соответственно), и не дать дебютанту "Вирслиги" добиться исторической, читай - первой победы. Пока что "Тукумс" в лучшем случае способен выжать ничью (всего четыре после 13 игр) или же напугать кого-то из старожилов высшей лиги, как это было, к примеру, в предыдущем туре с "Валмиерой" (2:3). В остальном расчет только на удачу. Если ее нет, то даже "Метта" для коллектива Юргиса Калнса явно не по зубам (в первом круге в гостях рижане уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, трижды поразив ворота "Тукумса", и, как итог - победа 3:1).

Футболисты "Метты" ФОТО: fsmetta.lv

Продолжится тур на следующий день, 12 августа, тремя матчами в Слоке, Елгаве и Лиепае. Среди них, если говорить об интриге, ни один особо не выделяется. Везде по-своему будет жарко. То же курземское дерби с участием "Лиепаи" и "Вентспилса" - это по традиции битва, что называется, до последнего вне зависимости от того, на каком свете находятся команды.