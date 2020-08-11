Майк Тайсон поплавал с акулами в преддверии боя с Роем Джонсом

54-летний Тайсон "противостоял" акулам в течение трёх раундов. Бывший боксёр сначала поплавал с акулами в клетке, а затем в открытом океане. В заключительном заплыве Тайсону предложили собственоручно обездвижить проплывающую рядом с ним акулу.

Тайсон схватил акулу за нос и принялся щекотать её - это временно привело акулу в состояние тонической неподвижности (оцепенения).

Позже боксёр рассказал, что перед финальным заплывом его вырвало от страха, но он всё равно смог нырнуть на глубину 15 метров и справиться с испытанием. Члены съёмочной группы в ответ назвали его чемпионом мира в тяжёлом весе среди акул.

Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году. Недавно американец объявил о своём возвращении ради нескольких выставочных поединков.

Изначально планировалось, что первый бой Тайсона состоится 12 сентября против Роя Джонса, но затем стало известно о переносе поединка на 28 ноября. Бой ветеранов будет состоять из восьми раундов.

За время своей карьеры Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.