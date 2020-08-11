Дональда Трампа внезапно увели с пресс-конференции. Как оказалось, из-за стрельбы возле Белого дома

Глава США Дональд Трамп ушел с только начавшейся пресс-конференции в Белом доме, после того, как к нему подошел сотрудник охраны и что-то шепнул на ухо. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на CNBC.
Как сообщается, спустя несколько минут после начала общения со СМИ к президенту подошел охранник и что-то сказал ему на ухо. Трамп не стал ничего говорить журналистам, а просто ушел.
Спустя некоторое время президент США вернулся и рассказал журналистам, что возле Белого дома была открыта стрельба, а его вывели из зала в качестве меры предосторожности.
Согласно словам американского лидера, подозреваемого злоумышленника ранили, после чего госпитализировали. Больше пострадавших нет.
Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020
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