Вт, 11.08.2020
Эти президентские выборы в Беларуси значительно отличаются от предыдущих новым представлением о том, кто находится в большинстве. Алексей Знаткевич, журналист радиостанции RFE / RL
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Дональда Трампа внезапно увели с пресс-конференции. Как оказалось, из-за стрельбы возле Белого дома

Дональда Трампа внезапно увели с пресс-конференции. Как оказалось, из-за стрельбы возле Белого дома

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Глава США Дональд Трамп ушел с только начавшейся пресс-конференции в Белом доме, после того, как к нему подошел сотрудник охраны и что-то шепнул на ухо. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на CNBC.

Как сообщается, спустя несколько минут после начала общения со СМИ к президенту подошел охранник и что-то сказал ему на ухо. Трамп не стал ничего говорить журналистам, а просто ушел. 

Спустя некоторое время президент США вернулся и рассказал журналистам, что возле Белого дома была открыта стрельба, а его вывели из зала в качестве меры предосторожности.

Согласно словам американского лидера, подозреваемого злоумышленника ранили, после чего госпитализировали. Больше пострадавших нет. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ