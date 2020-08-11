Вт, 11.08.2020
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Есть плохой день, а есть такой... Необычное ДТП на заправочной станции во Франции

ФОТО: Twitter / Sapeurs-pompiers de la Marne

Есть плохие дни, есть очень плохие дни, а есть такие дни, как у некого водителя грузовика во Франции.

Для водителей грузовиков высота автомобиля часто является проблемой. Если водитель не знает, на какой высоте от земли находится самая высокая точка его машины, то рано или поздно произойдет авария, например, в гараже со слишком низкой крышей или под каким-либо мостом.

ФОТО: Twitter/Sapeurs-pompiers de la Marne

В Риге такое иногда происходит на набережной 11 Ноября, где под Каменным мостом достаточно часто застревают или повреждают машины водители грузовиков, что приводит к серьезным заторам. И это несмотря на то, что высота туннеля четко обозначена дорожными знаками.

ФОТО: Twitter/Sapeurs-pompiers de la Marne

Однако эти аварии - ничто по сравнению с тем, что произошло с грузовиком на автозаправочной станции во Франции в конце июня этого года. По всей видимости, водитель решил заполнить бак топливом, но забыл о габаритах своей машины.

Результат можно увидеть на фотографиях пожарно-спасательной службы Марна (департамент на северо-востоке Франции), размещенных в Twitter.

Фотографии очень хорошо иллюстрируют ход событий - водитель трейлера заехал на заправочную станцию, но последний находящийся на платформе микроавтобус оказался слишком высоким и зацепился за навес заправочной станции, подняв его высоко в воздух.

Теперь, скорее всего, водитель будет более внимательным.

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