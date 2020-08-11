Ефремова госпитализировали из суда. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии

"Была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова", - сообщили в пресс-службе.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Telegram-канал Mash сообщает, что актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Новость дополняется.

Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.

Lenta.ru сообщает, что Ефремову стало плохо еще у здания суда. В Сети доступен ролик, на котором можно увидеть, как судебные приставы под руки его практически заносят в здание. Правой ногой Михаил Олегович двигает с трудом.

Поддержать актера к зданию суда пришел Никита Джигурда, который выкрикивал, что тот не виновен. Джигурда назвал происходящее цирком и объяснял, что Ефремов даже не сидел за рулем.

Судебное заседание было назначено на 14:00 по московскому времени.

Также был подан первый иск о компенсации. Старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллиона рублей (около 75,5 тысячи евро).

Напомним, сегодня должно было состояться очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Судья попросила Михаила Ефремова подготовиться к допросу.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день. В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.