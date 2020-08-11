Фото ⟩ Супруга Игоря Николаева показала, как они отдыхают в Юрмале

Ранее мы уже писали, что Игорь Николаев был замечен на мероприятии в Юрмале. Артист выступал там на частной вечеринке и исполнил несколько своих хитов. Оказалось, что он приехал с супругой и дочкой.
Юлия Проскурякова поделилась в соцсетях кадрами, сделанными на взморье. Видно, что она скучала по нашему морю. Юлия назвала его "теплым и ласковым".
Впрочем, Николаев тоже не остался в стороне и опубликовал альбом, в котором рассказал про этот теплый август.
"Наш август", - подписал фотографии артист.
Комментаторы с восхищением отнеслись к снимкам Юлии и маленькой Вероники. Звездные коллеги тоже выразили радость за пару.
"Красивая пара очень", "Счастья вам", "Как вам повезло с женой", "Вероничка - красивая маленькая принцесса", - писали фолловеры.
Кто-то даже пригласил звездных супругов в армянский ресторан в Юрмале.
Интересно, воспользовались ли они приглашением?
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