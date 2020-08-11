Вт, 11.08.2020
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Фото ⟩ Супруга Игоря Николаева показала, как они отдыхают в Юрмале

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с дочерью Вероникой

ФОТО: https://www.instagram.com/uliaveronika/

Ранее мы уже писали, что Игорь Николаев был замечен на мероприятии в Юрмале. Артист выступал там на частной вечеринке и исполнил несколько своих хитов. Оказалось, что он приехал с супругой и дочкой. 

Юлия Проскурякова поделилась в соцсетях кадрами, сделанными на взморье. Видно, что она скучала по нашему морю. Юлия назвала его "теплым и ласковым". 

Впрочем, Николаев тоже не остался в стороне и опубликовал альбом, в котором рассказал про этот теплый август. 

"Наш август", - подписал фотографии артист. 

Комментаторы с восхищением отнеслись к снимкам Юлии и маленькой Вероники. Звездные коллеги тоже выразили радость за пару. 

"Красивая пара очень", "Счастья вам", "Как вам повезло с женой", "Вероничка - красивая маленькая принцесса", - писали фолловеры. 

Кто-то даже пригласил звездных супругов в армянский ресторан в Юрмале.

Интересно, воспользовались ли они приглашением?

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