Соответствуют ли ограничения эпидемиологической ситуации? Решит правительство

Ранее Минздрав хотел предложить правительству смягчение ограничений с 11 августа, но теперь Винькеле не уверена, что такой шаг будет предпринят.

Она напомнила, что "полшага назад" в направлении усиления ограничений было уже сделано, когда ужесточились требования в секторе общественного питания.

На вопрос, соблюдают ли приехавшие из стран с высокой заболеваемостью люди требование 14-дневной изоляции, министр ответила, что, вероятно, большинство все же соблюдает, потому что иначе заболеваемость Covid-19 в Латвии была бы выше.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что в настоящее время нет необходимости пересматривать действующие ограничения из-за "Covid-19".

"Сейчас не то время, чтобы смягчать какие-либо требования. Латвия с точки зрения распространения болезни является исключением, потому что даже у соседей показатели заболеваемости растут быстрее. Нас спасает то, что среди жителей страны болезнь была успешно побеждена благодаря совместным усилиям, но с возобновлением возможности путешествовать, когда почти на каждом направлении более высокий показатель заболеваемости, увеличивается и риск заражения", - сказал глава правительства вчера после заседания коалиции.