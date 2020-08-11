Число случаев заражения Covid-19 во всем мире превысило 20 млн

В общей сложности от болезни умерли 733 тысячи человек. Более 12 миллионов человек выздоровели.

Пять миллионов инфицированных человек - в США. Второй и третьей в мировой статистике идут Бразилия (три миллиона заболевших) и Индия (2,2 миллиона заболевших).

В России, идущей на четвертом месте, зарегистрированы 890 тысяч случаев заражения Covid-19. 15 тысяч человек умерли, 696 тысяч человек выздоровели.