Вт, 11.08.2020
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Число случаев заражения Covid-19 во всем мире превысило 20 млн

Иллюстративное фото

ФОТО: MONEY SHARMA / AFP

Более 20 миллионов человек заразились Covid-19 по всему миру. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболеваемости в режиме реального времени.

В общей сложности от болезни умерли 733 тысячи человек. Более 12 миллионов человек выздоровели.

Пять миллионов инфицированных человек - в США. Второй и третьей в мировой статистике идут Бразилия (три миллиона заболевших) и Индия (2,2 миллиона заболевших).

В России, идущей на четвертом месте, зарегистрированы 890 тысяч случаев заражения Covid-19. 15 тысяч человек умерли, 696 тысяч человек выздоровели.

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