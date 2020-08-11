Вт, 11.08.2020
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За прошедшие сутки выявлено три новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2328 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Сообщается, что два заболевших были контактными лицами инфицированных, по еще одному случаю проводится эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 216 530 теста на Covid-19, выявлено 1293 инфицированных. За время пандемии, переболев Covid-19, выздоровели 1078 человек, а скончались 32 человека.

За прошедшие сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В целом в больницах лечатся шесть инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 195 пациентов.

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