В Вильюсе городские мосты подсветили в цвета белорусского флага

В знак поддержки борьбы за демократию в Беларуси власти Вильнюса подсветили четыре моста цветами национального флага. Об этом сообщает LRT.
Белым, красным и белым цветами в понедельник, 10 августа, подсветили мост Миндауго, а также Зеленый, Белый и Жверинский мосты.
"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном заявлении.
В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.
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