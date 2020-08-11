Вт, 11.08.2020
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В Вильюсе городские мосты подсветили в цвета белорусского флага

ФОТО: 15min.lt

В знак поддержки борьбы за демократию в Беларуси власти Вильнюса подсветили четыре моста цветами национального флага. Об этом сообщает LRT.

Белым, красным и белым цветами в понедельник, 10 августа, подсветили мост Миндауго, а также Зеленый, Белый и Жверинский мосты.

"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном заявлении.

В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.

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