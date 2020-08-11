"Манчестер Юнайтед" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги Европы

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

Встреча прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне. "Манчестер Юнайтед" был на грани провала и отмучался с "Копенгагеном" 120 минут. В итоге всё решил один единственный гол с пенальти, который на 95-й минуте матча реализовал полузащитник английской команды Бруну Фернандеш.

В полуфинале Лиги Европы "красные дьяволы" встретятся с победителем противостояния "Вулверхэмптон" - "Севилья". Матч между этими командами состоится вечером 11 августа.

Интер - Байер 2:1

Вторым полуфиналистом Лиги Европы в этом сезоне стал миланский "Интер", который на стадионе "Эсприт-Арена" в Дюссельдорфе одолел леверкузенский "Байер" со счётом 2:1.

Голами в составе итальянского клуба отметились Никола Барелла и Ромелу Лукаку, а единственный гол в составе "Байера" провёл Кай Хаверц. Стоит добавить, что Лукаку забил в девяти матчах Лиги Европы подряд - это рекорд турнира.

"Интер", в свою очередь, вышел в полуфинал еврокубка впервые с сезона-2009/10. Тогда миланцы под руководством Жозе Моуринью выиграли Лигу чемпионов.

В полуфинале Лиги Европы "Интеру" предстоит встреча с победителем противостояния "Шахтёр" - "Базель". Матч между этими командами состоится вечером 11 августа.

Полуфинальные поединки состоятся 16 и 17 августа, а финал - 21 августа в Кёльне.