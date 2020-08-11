Видео ⟩ Студентка РТУ создала новый материал - из кофейной гущи

В Zero waste или безотходном кафе кофейная гуща при помощи специального устройства превращается в компост.

Это очень хорошая идея, однако остатки кофе можно использовать и для других целей, например, студентка РТУ Винета Харитонова не делает из гущи компост, она создает совершенно новый материал.

"Кофейная гуща - повседневный материал, представляющий собой чистые отходы, после того, как кофе выпьют, остается гуща, которая уже готова к переработке", - рассказывает Харитонова.

Основное преимущество данного проекта - эффективное использование материала, который обычно попадает в мусор. Винета, экспериментируя создала связующее вещество, чтобы получить твердый материал. Что за связующее вещество - секрет, но девушка заверяет, что он биоразлагаемый.

Руководитель бакалаврской работы Винеты Том Мурниекс видит у этого проекта хорошее будущее. Особенности материала еще следует изучить, результаты установят, где его можно использовать. Однако для декоративных целей его можно использовать уже сейчас. Например, из этого материала можно сделать декоративную настенную плитку, отметил Мурниекс.

В свою очередь, хозяин безотходного кафе Йохан также уверен, что эту идею удастся популяризировать. Он с охотой использовал бы в своем кафе тарелки или другую посуду из кофейной гущи.

Видео: Сюжет программы 900 seekundes