Вт, 11.08.2020
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Весной встречу Лукашенко и Левитса перенесли из-за Covid-19. Встретятся ли они сейчас?

Александр Лукашенко.

ФОТО: Maxim Guchek/AP

Конкретных планов о новой дате визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию пока нет, сообщила агентству LЕТА представитель канцелярии президента Латвии Юстина Дейчмане.

В конце прошлого года Лукашенко сообщил, что планирует приехать в Латвию в первой половине 2020 года. Он заявил журналистам, что визит активно готовится, и он очень ждет этой возможности.

В конце марта президент Латвии Эгил Левитс и Лукашенко договорились о том, что запланированный на апрель визит будет перенесен на другое ближайшее время.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным результатам, победу на них одержал Лукашенко, набрав 80,23% голосов. За кандидата оппозиции Светлану Тихановскую проголосовало 9,9% граждан.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны начались протесты против результатов выборов, которые оппозиция объявила сфальсифицированными. За участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. человек в Минске.

Латвия призвала власти Белоруссии незамедлительно освободить задержанных и осудила применение силы против мирных демонстрантов.

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