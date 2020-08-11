ФОТО ⟩ В Риге прошёл бойцовский турнир Ghetto Fight

В минувшую субботу, 8 августа, в спортивном комплексе Гризинькалнса прошёл ежегодный турнир Ghetto Fight. Это былo самое большое бойцовское мероприятие в Риге после карантина, сообщает портал balticevents.info.
Всех зрителей ждали жёсткие бои в стиле панкратион. В одном из главных поединков вечера легенда латвийского женского бокса Агнесе Божа после шестилетнего перерыва сумела одержать победу над соперницей из Айзкраукле.
Жёсткими нокаутами отличились рижанин Александр Красняков и боец из Таллинна Сергей Стринжа. В главном бою вечера встретились Расул Холиков из Узбекистана и Антон Санаков из Даугавпилса. В тяжёлом поединке между бойцами был назначен дополнительный раунд, по итогам которого судьи предпочли латвийского бойца.
"Очень сложно в нынешних условиях что-то организовать и нам было совсем не просто. Но зрители это не почувствовали, так как турнир, как и всегда, был на высоком уровне", - сказал организатор мероприятия Манвел Исаджанян.
Сразу после последнего боя в октагон вышел популярный российский исполнитель St1m и исполнил свои лучшие работы, а также презентовал абсолютно новые песни.
Галерея: Бойцовский турнир Ghetto Fight 2020
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