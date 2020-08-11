"Я так и осталась слабой женщиной". Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы

Представитель президента Литвы сообщил, что "администрация президента поддерживает постоянную связь с прибывшей в Литву Светланой Тихановской. Сейчас она отдыхает".

Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти.

Позже сама Тихановская записала видеобращение.

RUS TVNET предлагает его расшифровку:

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила, и дала столько сил, что я выдержу все.

Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень серьезное решение.

Это решение я приняла самостоятельно. [..] Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я.

Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - самое важное, что происходит в нашей жизни".

Видео: Обращение Тихановской

Светлана Тихановская, по официальным данным ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Тихановская объявила себя победителем выборов президента и обжаловала результаты голосования в ЦИК.

Галерея: Оппозиционер Светлана Тихановская