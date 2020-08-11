Фото ⟩ Загадка: где 60-летняя мама, а где 30-летняя дочь?

К слову, по мнению Доун, она выглядит так молодо благодаря тесному общению с дочерью:

"Дочь постоянно мне помогает. Она держит меня в курсе всех трендов".

Курьезы

Иногда в забавные и даже смущающие ситуации попадают очень близкие люди, например, муж Шер: однажды мужчина перепутал свекровь и жену. Вышло неловко. По словам Шер, в тот день они с мамой были одеты в вещи одинаковых цветов, а их длинные волосы были распущены.

"Муж подошел к моей матери и шлепнул ее, думая, что это я",

- признавалась Шер. Один раз и близкая подруга перепутала ее с мамой.

В чем секрет Доун?

Естественно, удивительная схожесть женщин во многом объясняется тем, что в свои 60 лет Доун выглядит очень молодо. Как оказалось, никаких особых секретов у женщины нет. Все по стандартному сценарию: спорт, правильное питание, уход за кожей, сон и вода.

А вы как думаете, легко ли их различить?