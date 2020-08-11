Фото ⟩ Загадка: где 60-летняя мама, а где 30-летняя дочь?

Жительнице Флориды Доун Хабшер 60 лет, у нее есть 30-летняя дочка по имени Шер. Известность их семье принесло поразительное даже для такой близкой родственной связи сходство. Женщины так сильно похожи, что люди принимают их даже за близняшек.
К слову, по мнению Доун, она выглядит так молодо благодаря тесному общению с дочерью:
"Дочь постоянно мне помогает. Она держит меня в курсе всех трендов".
Курьезы
Иногда в забавные и даже смущающие ситуации попадают очень близкие люди, например, муж Шер: однажды мужчина перепутал свекровь и жену. Вышло неловко. По словам Шер, в тот день они с мамой были одеты в вещи одинаковых цветов, а их длинные волосы были распущены.
"Муж подошел к моей матери и шлепнул ее, думая, что это я",
- признавалась Шер. Один раз и близкая подруга перепутала ее с мамой.
В чем секрет Доун?
Естественно, удивительная схожесть женщин во многом объясняется тем, что в свои 60 лет Доун выглядит очень молодо. Как оказалось, никаких особых секретов у женщины нет. Все по стандартному сценарию: спорт, правильное питание, уход за кожей, сон и вода.
А вы как думаете, легко ли их различить?
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!