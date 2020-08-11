МВД Беларуси: во второй день протестов задержаны две тысячи человек

Наиболее массовые протесты, по словам представителя МВД, произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Она отметила, что в Минске и Новополоцке силовики были "вынуждены активно применять спецсредства", чтобы помешать демонстрантам.

Пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов, отметила Чемоданова.

Информацию о пострадавших среди демонстрантов она не привела. Ранее в МВД сообщили, что в ходе протестов погиб один человек, у которого якобы взорвалось в руках самодельное взрывное устройство.

Галерея: Второй день протестов в Беларуси